Συνελήφθη επιχειρηματίας κέντρων σπα που υποσχόταν “επενδύσεις” σε παιχνίδια καζίνο – Το κύκλωμα άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ, θύμα και ο Σπύρος Μαρτίκας

Στη σύλληψη ενός επιχειρηματία, ιδιοκτήτη κέντρων Spa, προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας με την κατηγορία ότι ο κατηγορούμενος εξαπατούσε ιδιώτες και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες επενδύσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο επιχειρηματίας είχε συνεργούς και άλλα άτομα τα οποία είχαν επιφορτιστεί με τον ρόλο να εντοπίζουν ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να προσπαθούν να τους πείσουν πως έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο δημοφιλής παίχτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό εξαιτίας τους.

Συγκεκριμένα τους υπόσχονταν πως, μέσω του εν λόγω επιχειρηματία, είχαν τη δυνατότητα να «επενδύσουν» τα χρήματα σε παιχνίδια καζίνο που μπορούσαν να επηρεάσουν και να κερδίσουν στα σίγουρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά συμπολίτες μας πείστηκαν και έδωσαν ποσά που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ποσά που φυσικά δεν πήραν πίσω ποτέ.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω.

– 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

– 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.

– Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.

– Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.

– Δυο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 Εύρω και 600.000 Ευρώ αντίστοιχα.

– 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας

– 6 κινητά τηλέφωνα.