Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Κοζάνη – Τον ξυλοκόπησαν με μπουνιές και τον έστειλαν στο νοσοκομείο!

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν την Παρασκευή (20/02) μεσημβρινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος  Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 2 ανήλικοι ημεδαποί για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έτερου ανηλίκου.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Κοζάνη, οι δύο ανήλικοι από κοινού με ένα ακόμη άτομο, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια του.

Ακολούθως, ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονέων του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έπειτα, από αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών εντοπίσθηκαν στην Κοζάνη και συνελήφθησαν τα δύο εκ των τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Κοζάνη Ξυλοδαρμός

