MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεντρική Μακεδονία: 688 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε λίγες ώρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκατοντάδες καμπάνες έπεσαν από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από χθες (24 Οκτωβρίου 2025) το απόγευμα έως σήμερα (25 Οκτωβρίου 2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 2.002 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 688 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

  • 133 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,
  • 15 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 13 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 8 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • 7 για αντικανονικό προσπέρασμα,
  • 6 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ή για αντικανονικούς ελιγμούς και
  • 506 για λοιπές παραβάσεις.

Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει γυμνή στην μπανιέρα ενός δεντρόσπιτου και “ρίχνει” το Instagram – Δείτε τις φωτογραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πετρούνιας: Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες Ρομά – Έβαλαν τα παιδιά τους 9 και 6 ετών να ζητιανεύουν έξω από σούπερ μάρκετ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 30 λεπτά πριν

Συγκλόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης για τον Σαββόπουλο: “Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Καραϊβική: Έξι νεκροί από επίθεση αμερικανικών δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Καλλιθέα: Η στιγμή που ο 50χρονος χαρακώνει ΙΧ με μαχαίρι – Επιτέθηκε σε αστυνομικούς