Κεντρική Μακεδονία: 688 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε λίγες ώρες

Εκατοντάδες καμπάνες έπεσαν από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από χθες (24 Οκτωβρίου 2025) το απόγευμα έως σήμερα (25 Οκτωβρίου 2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 2.002 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 688 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

133 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

15 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

13 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

8 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

7 για αντικανονικό προσπέρασμα,

6 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ή για αντικανονικούς ελιγμούς και

506 για λοιπές παραβάσεις.

Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.