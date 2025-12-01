MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεντρική Μακεδονία: 34 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Συνεχίστηκαν για μια ακόμη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.003 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 34 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

• 29 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,
• 4 σε οδηγούς δικύκλων και
• 1 σε επιβάτη δικύκλου.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής.

Κεντρική Μακεδονία

