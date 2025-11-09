Κεντρική Μακεδονία: 11 συλλήψεις μέσα σε ένα 24ωρο για διάφορα αδικήματα – Πάνω από 700 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν από χθες (Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025) το πρωί έως σήμερα (Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025) το πρωί, ειδικές αστυνομικές δράσεις σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία, τόχος είναι η πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, ο εντοπισμός φυγόποινων, η σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 1.981 έλεγχοι οχημάτων και 2.929 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 11άτομα, εκ των οποίων 4 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, 1 άτομο για καταδικαστικές αποφάσεις και 5 άτομα για λοιπά αδικήματα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 741 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.