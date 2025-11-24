MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κ. Μακεδονία: Έπεσαν 24 πρόστιμα σε οδηγούς για μη χρήση κράνους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι εντατικοί και στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 έως την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.022 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

– 21 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και
– 3 σε οδηγούς δικύκλων,

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής.

Ελληνική Αστυνομία Κεντρική Μακεδονία

