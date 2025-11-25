Κ. Μακεδονία: 663 πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν από προχθές το πρωί έως χθες το πρωί, ειδικές αστυνομικές δράσεις σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Στόχος είναι η πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, ο εντοπισμός φυγόποινων, η σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 2.201 έλεγχοι οχημάτων και 2.418 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, εκ των οποίων ένα άτομο για κλοπές-διαρρήξεις, ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, 2 άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τρία άτομα για λοιπά αδικήματα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 663 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.