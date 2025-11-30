MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε καθηγήτρια λυκείου για κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές – Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ένα 17χρονος

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένα 17χρονος μαθητής Λυκείου από την Αθήνα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη μιας καθηγήτριάς του, του ιδιοκτήτη εστιατορίου όπου συνέβη το περιστατικό και ενός σερβιτόρου.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ως είθισται, πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Αλκοόλ Καθηγήτρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Μαντί Καμαρά ενόψει Λεβαδειακού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί

LIFESTYLE 36 λεπτά πριν

Προκόπης Αγαθοκλέους: “Μετά τον Άγιο Παΐσιο δεν δέχθηκα καμία τηλεοπτική πρόταση – Αν συνεχίσει θα είναι παράλογο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 1ος Δρόμος Υγείας “Άγιος Δημήτριος στα Μονοπάτια των Ορυζώνων” στη Βραχιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης