Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις 38 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Τι λέει η Αστυνομία για τις 38 συλλήψεις στη νέα αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Σε 38 συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.

Σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αναφέρει για τους 38 συλληφθέντες πως σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Επιπλέον, 33 από αυτούς κατηγορούνται και για απείθεια καθώς αρνήθηκαν να συνεργαστούν για να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Ομάδα ατόμων παρέμενε εντός του ΑΠΘ μετά τις 22:00, παρά την απόφαση του Πανεπιστήμιου να κλείνουν όλα τα κτήρια της πανεπιστημιούπολης την ώρα αυτή μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

“Βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν.

Κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν τριάντα οκτώ (38) άτομα, εκ των οποίων τα (36) πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και δύο (2) σε χώρο του Α.Π.Θ., ενώ προσήχθησαν δέκα (10) ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ τριάντα τρεις (33) εξ αυτών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας”.