MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Μόλις 7 από τους 400 πίνακες του γκαλερίστα είναι γνήσιοι – Συνελήφθη και μία γυναίκα

|
THESTIVAL TEAM

Εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν τα ευρήματα των αστυνομικών από τον έλεγχο που έκαναν στους χώρους της επιχείρησης του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ο κ. Τσαγκαράκης συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3) έπειτα από έφοδο του ελληνικού FBI σε καταστήματα και αποθήκες που διατηρούσε σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 400 περίπου πίνακες που κατασχέθηκαν, οι Αρχές εκτιμούν πως γνήσιοι είναι μόλις οι επτά. Από τη μεριά του, ο γκαλερίστας, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται (αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μαζί του συνελήφθη και μια γυναίκα, η οποία είναι υπάλληλός του και ο Γιώργος Τσαγκαράκης της είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, προφανώς αφού αντιλήφθηκε πως θα υποστεί ελέγχους.

Μάλιστα από χθες που έγινε γνωστή η επιχείρηση του ελληνικού FBI στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι επικοινωνούν με τις Αρχές θέλοντας να μάθουν αν τα έργα που έχουν αγοράσει από εκείνον είναι γνήσια. Οι περισσότεροι που μιλούν με την Αστυνομία, θέλουν να γνωρίζουν την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να διαπιστώσουν τη γνησιότητα ή μη των έργων που έχουν αγοράσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

