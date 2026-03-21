MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Η μπίζνα με τα πλαστά έργα τέχνης στο Κολωνάκι – Τι ερευνά το ελληνικό FBI για τον γνωστό γκαλερίστα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το μυστήριο του ιερού ευαγγελίου, οι δυο βυζαντινές εικόνες, οι πέντε αμφορείς, οι επτά γνήσιοι πίνακες των Φασιανού, Τσαρούχη και Σταθόπουλου και τα 400 πλαστά έργα γνωστών εικαστικών, αποτελούν τα κομμάτια του παζλ των ερευνών του ελληνικού FBI, για να διαπιστωθεί τι κρύβεται πίσω από τις μπίζνες του ιδιοκτήτη μιας από τις πιο γνωστές γκαλερί του Κολωνακίου και τηλεπερσόνα της εκπομπής Cash or Trash Γιώργου Τσαγκαράκη.

Σύμφωνα με το newsit.gr οι έρευνες του ελληνικού FBI, κινούνται σε δυο άξονες και έχουν να κάνουν από τη μια, με τη διαδρομή των συγκεκριμένων έργων που περιήλθαν στην κατοχή του γκαλερίστα στο Κολωνάκι, ενώ από την άλλη, ψάχνουν τον ακριβή αριθμό των πελατών που αγόρασαν από την γκαλερί του έργα χιλιάδων ευρώ, αγνοώντας αν είναι γνήσια ή όχι.

Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, αρκετοί ήταν αυτοί που επικοινώνησαν με την Ασφάλεια, ζητώντας λεπτομέρειες για τους πίνακες που οι ίδιοι αγόρασαν έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να δουν αν έχουν πέσει θύματα απάτης. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο, έχουν μπει και οι περίπου 200.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος.

Οι έρευνες του ελληνικού FBI, ξεκίνησαν πριν από περίπου δυο μήνες όταν έφθασαν οι πρώτες καταγγελίες στα γραφεία των αξιωματικών για τη διάθεση και γνησιότητα των πινάκων από τις γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, ενώ το χθεσινό βίντεο για το ευαγγέλιο του 1745 που ο γκαλερίστας έβγαλε στο σφυρί, στάθηκε η αφορμή για να γίνει χθες (20.03.2026) η μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει το τι θα υποστηρίξει ο ίδιος στην απολογία του αναφορικά με το πως περιήλθαν τα αντικείμενα στην κατοχή του, από που τα προμηθεύτηκε, ενώ οι αρχές ψάχνουν και αν εμπλέκονται και άλλοι στην τεράστια αυτή «μπίζνα» με φόντο τα κειμήλια και τα έργα τέχνης.

Γιώργος Τσαγκαράκης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

