Εντατικοί έλεγχοι για κράνη στην Κεντρική Μακεδονία – 27 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθολική συμμόρφωση των πολιτών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, εστιάζοντας τόσο σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων όσο και σε χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 691 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις. Από αυτές, οι 15 αφορούσαν οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., ενώ οι υπόλοιπες 12 καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία υιοθετεί αυστηρότερη στάση απέναντι στη μη χρήση κράνους. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε επιβάτες που δεν φορούν κράνος. Για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες αρχές, βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η καλλιέργεια συνείδησης και η καθολική αποδοχή της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέσου προστασίας της ζωής.