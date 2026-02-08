Έκτακτο: Βρέθηκε και είναι καλά ο 30χρονος σκιέρ που χάθηκε στο Καϊμακτσαλάν

Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό εξαφάνισης του 30χρονου σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο νεαρός εντοπίστηκε από πυροσβέστες και είναι καλά στην υγεία του. Δήλωσε ότι αποπροσανατολίστηκε με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το χιονοδρομικό. Παρελήφθη και μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του νεαρού σκιέρ δηλώθηκε στις Αρχές από τους οικείους του στις 18:15.

Στις αναζητήσεις πήραν μέρος πεζοπόρο τμήμα 12 πυροσβεστών, μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ και δύο ερπυστριοφόρα οχήματα του χιονοδρομικού κέντρου και κλιμάκιο της 2ης ΕΜΟΔΕ.