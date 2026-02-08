MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έρευνες για 30χρονο σκιέρ στο Καϊμακτσαλάν: Τηλεφώνησε στη μητέρα του και είπε ότι χάθηκε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζουν με αμείωτη ένταση οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του νεαρού σκιέρ που χάθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν στις 18:15 το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, o 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα και της ζήτησε να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική γιατί χάθηκε σε αχαρτογράφητη πίστα.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από τους οικείους του 30χρονου, ωστόσο το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται ότι είναι εκτός λειτουργίας.

Στις έρευνες συμμετέχουν 12 πυροσβέστες και κλιμάκια της 2ης ΕΜΑΚ και της 2ης ΕΜΟΔΕ. Επικουρούν δυό ερπυστριοφόρα οχήματα και από αέρος τον αναζητούν drone.

Εξαφάνιση Καϊμακτσαλάν

