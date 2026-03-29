Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το διπλό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, 500 μέτρα μετά την σήραγγα της Δωδώνης, στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο δυστύχημα, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας τουρκικής υπηκοότητας, τον οδηγό του πρώτου Ι.Χ. που φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου οχήματος που προσέκρουσε στη νταλίκα.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται εντός της ημέρας να αφεθεί ελεύθερος και ο οδηγός της νταλίκας, στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα, όταν ένα ΙΧ συγκρούσθηκε με προπορευόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασε ένα συνεργείο της Εγνατίας οδού για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος του συνεργείου παρασύρθηκε από δεύτερο ΙΧ όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Επίσης έχασε την ζωή του και ένας συνεπιβάτης του δεύτερου ΙΧ που παρέσυρε τον εργαζόμενο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό. Τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των εμπλεκόμενων Ι.Χ., ενώ ο ηλικιωμένος οδηγός που έχασε τη σύζυγό του παραμένει νοσηλευόμενος.