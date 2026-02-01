Αττική: 20χρονη μπήκε σε σπίτι για να κλέψει και την έπιασαν στα πράσα – Κρύφτηκε στη ντουλάπα και έβγαλε μαχαίρι

Απίστευτη ληστεία σημειώθηκε μέρα – μεσημέρι στη Νέα Ιωνία, όταν 20χρονη μπήκε σε σπίτι για να κλέψει κοσμήματα, τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν μέσα.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου (31.01.2026), όταν η 20χρονη μπήκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της Νέας Ιωνίας από πόρτα που δεν ήταν κλειδωμένη. Τότε ξεκίνησε να ψάχνει συρτάρια για χρήματα και κοσμήματα μέχρι τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι πέφτουν θύματα ληστείας. Για να μην την βρουν, κρύφθηκε στην ντουλάπα του δωματίου αλλά ήταν πολύ αργά.

Η 20χρονη προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της βγάζοντας μαχαίρι και απειλώντας. Οι ιδιοκτήτες ωστόσο είχαν καλέσει ήδη την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, την ακινητοποίησαν και την οδήγησαν απευθείας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας.

Πέρα από την σύλληψη, κατάσχεσαν και το μαχαίρι της.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, και πάλι για ληστεία.

Η νεαρή οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.