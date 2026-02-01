MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: 20χρονη μπήκε σε σπίτι για να κλέψει και την έπιασαν στα πράσα – Κρύφτηκε στη ντουλάπα και έβγαλε μαχαίρι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απίστευτη ληστεία σημειώθηκε μέρα – μεσημέρι στη Νέα Ιωνία, όταν 20χρονη μπήκε σε σπίτι για να κλέψει κοσμήματα, τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν μέσα.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου (31.01.2026), όταν η 20χρονη μπήκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της Νέας Ιωνίας από πόρτα που δεν ήταν κλειδωμένη. Τότε ξεκίνησε να ψάχνει συρτάρια για χρήματα και κοσμήματα μέχρι τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι πέφτουν θύματα ληστείας. Για να μην την βρουν, κρύφθηκε στην ντουλάπα του δωματίου αλλά ήταν πολύ αργά.

Η 20χρονη προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της βγάζοντας μαχαίρι και απειλώντας. Οι ιδιοκτήτες ωστόσο είχαν καλέσει ήδη την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, την ακινητοποίησαν και την οδήγησαν απευθείας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας.

Πέρα από την σύλληψη, κατάσχεσαν και το μαχαίρι της.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, και πάλι για ληστεία.

Η νεαρή οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Νέα Ιωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Φινλανδή ιστορικός της επιστήμης και συγγραφέας Ίντα Τουρπέινεν σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επέστρεψε στο ραδιόφωνο μετά την απώλεια της μητέρας του – “Θέλαμε να σταματήσει ο πόνος”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

ΔΕΗ: Αμετάβλητες οι τιμές του πράσινου τιμολογίου για τον Φεβρουάριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού