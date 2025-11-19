Απίστευτο! Δεσμοφύλακας έβγαλε βαρυποινίτη από τον Κορυδαλλό για να του φτιάξει το αμάξι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με το Mega σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να έβγαλε κρατούμενο εκτός των εγκαταστάσεων, χωρίς άδεια και χωρίς να ενημερώσει κανέναν, για να του επισκευάσει το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα, κλήθηκε από τον υπάλληλο να επιθεωρήσει το όχημά του που είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη.

Αποκλειστικές φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στο MEGA δείχνουν τον κρατούμενο και τον σωφρονιστικό υπάλληλο να στέκονται δίπλα στο αυτοκίνητο, με ανοικτό καπό, εξετάζοντας τη μηχανή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς η έξοδος κρατουμένου από τις φυλακές χωρίς επίσημη άδεια αποτελεί σοβαρή παράβαση διαδικασιών. Αναμένεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν και η αξιολόγηση τυχόν ευθυνών.