Μια άκρως σημαντική συναυλία για το μουσικό παρελθόν της πόλης και για μουσικές πτυχές άγνωστες στο ευρύτερο κοινό παρουσιάζει το σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 26 Ιανουαρίου 2020. Συγκεκριμένα, θα ακουστούν έργα του Ρεμπό ντε Βακέιρας (Raimbaut de Vaqueiras) και του Ελίας Καϊρέλ (Elias Cairel), δύο τροβαδούρων από την Προβηγκία της Νότιας Γαλλίας που βρέθηκαν στη λατινοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1204.

Οι δύο καλλιτέχνες ήρθαν στην περιοχή μαζί με τις καταστροφικές στρατιές της Δ’ Σταυροφορίας. Στο νεοσύστατο Βασίλειο της Θεσσαλονίκης και στην αυλή του Βονιφάτιου του Μομφερατικού πέρασαν ένα δημιουργικό διάστημα και έγραψαν έργα πλούσια σε ιστορικές και πολιτικές αναφορές. Το έργο τους μας μεταφέρει σε μια περίοδο της Θεσσαλονίκης ελάχιστα γνωστή και προσφέρει μια σπάνια ματιά στη μουσική και την ευρύτερη πολιτιστική πραγματικότητα της εποχής.

Οι τροβαδούροι ήταν περιπλανώμενοι λυρικοί ποιητές και συνθέτες οι οποίοι επαναπροσδιόρισαν την ερωτική ποίηση, αφού δημιούργησαν ένα πρότυπο λεπταίσθητου, αγνού και εξιδανικευμένου έρωτα που κυριάρχησε στην τέχνη για αιώνες.

Μια πρωτότυπη έρευνα με τίτλο Η μουσική των τροβαδούρων στο Βασίλειο της Θεσσαλονίκης υπήρξε μεταδιδακτορικό πρότζεκτ του Δημήτρη Κούντουρα για το ΚΕΑΕ (Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες) και εκδόθηκε σε βιβλίο/CD από τη Νεφέλη.

Το σύνολο Ex Silentio ειδικεύεται στην ερμηνεία της παλαιάς μουσικής με όργανα εποχής. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο φλαουτίστας Δημήτρης Κούντουρας. Το σύνολο έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμα διεθνή φεστιβάλ και σε αίθουσες συναυλιών όπως στo Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στα αυστριακά φεστιβάλ Styriarte του Γκρατς και St Ruprecht της Βιέννης, στα ιταλικά φεστιβάλ Mousiké του Μπάρι και Marco Fodella του Μιλάνου, στο φεστιβάλ Via Medieval του Μάιντς, στο Banchetto Musicale του Βίλνιους, στο φεστιβάλ Mozaik της Αλβανίας, στο Φεστιβάλ Παλαιάς Μουσικής της Λευκωσίας, στο Trollhättan της Σουηδίας, στο Guitar Plus και στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου. Το 2018 παρουσίασε σε σειρά συναυλιών στη Λευκωσία τον μεσαιωνικό κυπριώτικο Μουσικό Κώδικα του Τορίνου σε συνεργασία με το Λεβέντειο Ίδρυμα.

Έχει ηχογραφήσει τρεις δίσκους CD με τίτλους Nell autunno di Bisanzio – Στο φθινόπωρο του Βυζαντίου (Talanton), MNΗMΗ – Μεσαιωνική μουσική από τη Μεσόγειο (Carpe Diem- βραβείο Supersonic, shortlist ICMA) και Οι Τροβαδούροι της Θεσσαλονίκης στο Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης (Nefeli/Fairead). To σύνολο Ex Silentio είναι “ensemble in residence” στο Ωδείο Αθηνών, ενώ μέλη του διδάσκουν στη διεθνή μουσική κοινότητα Μουσικό Χωριό στον Άγιο Λαυρέντιο.

Σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio:

Φανή Αντωνέλου φωνή

Δημήτρης Κούντουρας μουσική διεύθυνση & μεσαιωνικά φλάουτα

Θύμιος Ατζακάς ούτι

Βασίλης Ζιγκερίδης κανονάκι

Νίκος Βαρελάς κρουστά

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη: 21.00

Χώρος: Μ2 - Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)