Τις επόμενες ώρες η πτήση του ζευγαριού που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια στα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ρώμης και της Πίζας

THESTIVAL TEAM

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους για το ζευγάρι που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια, έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.

“Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!“, προσθέτει ο ίδιος.

Μάριος Θεμιστοκλέους

