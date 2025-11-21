MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πού βρήκε τα δηλητηριώδη μανιτάρια το άτυχο ζεύγος που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την δηλητηρίαση ενός ζευγαριού μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ζευγάρι δεν ήταν σε εκδήλωση. Ο 65χρονος πήγε και μάζεψε μανιτάρια για να τα φάνε με τη σύζυγό του και ένα από αυτά ήταν που τους προκάλεσε δηλητηρίαση.

Άρχισαν να έχουν συμπτώματα, ναυτίες κλπ πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, νοσηλεύτηκαν εκεί για δύο ημέρες και χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Έγιναν δεκτοί σε δύο μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να μεταφερθούν κάποια στιγμή.

Θεσσαλονίκη

