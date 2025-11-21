MENOY

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια αφού έφαγε μανιτάρια – Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται ένα ζευγάρι το οποίο υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιαριών. Την ίδια ώρα, γίνεται αγώνας δρόμου για εντοπιστούν μοσχεύματα προκειμένου να υποβληθούν άμεσα σε μεταμόσχευση.

Πρόκειται για έναν άνδρα 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, που έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Κατά πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το ζευγάρι έφαγε τα μανιτάρια στη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας

Στον ΕΟΜ έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν και ο άνδρας και η γυναίκα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει μέσα στην ημέρα.

