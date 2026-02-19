Τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη συνδέονται με το άγχος στους εφήβους – Τι έδειξε μελέτη

Μια νέα μελέτη αναφέρει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της υψηλής κατανάλωσης ζάχαρης και των συμπτωμάτων άγχους στους εφήβους.

Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως τα ανθρακούχα, τα ενεργειακά ποτά, οι συσκευασμένοι χυμοί και το τσάι, συνδέονται με το αυξημένο άγχος στους εφήβους, όπως έδειξε μια νέα μελέτη, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τις αιτίες.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ συμμετείχαν σε μια ομάδα που ανέλυσε τα ευρήματα πολλαπλών μελετών, σχετικά με τη διατροφή των ανθρώπων και την ψυχική τους υγεία.

Ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό στο Journal of Human Nutrition and Dietetics, διαπίστωσαν σταθερά μια σύνδεση μεταξύ του άγχους και της κατανάλωσης ποτών με υψηλά επίπεδα ζάχαρης.

Η ψυχική υγεία συχνά παραβλέπεται στην έρευνα για τη διατροφή

«Με την αυξανόμενη ανησυχία για τη διατροφή των εφήβων, οι ειδικοί τονίζουν τις σωματικές συνέπειες των κακών διατροφικών συνηθειών, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2», δήλωσε η Δρ. Κλόε Κέισι, μία εκ των συγγραφέων της μελέτης.

«Ωστόσο, οι επιπτώσεις της διατροφής στην ψυχική υγεία δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, ιδιαίτερα για τα ποτά που είναι ενεργειακά πυκνά αλλά χαμηλά σε θρεπτικά συστατικά», πρόσθεσε.

Οι αγχώδεις διαταραχές παραμένουν μια από τις πιο συχνές προκλήσεις ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων. Το 2023, εκτιμάται ότι ένα στα πέντε παιδιά και εφήβους ζούσε με κάποια ψυχική διαταραχή και το άγχος ήταν μεταξύ των πιο συχνά αναφερόμενων παθήσεων.

Τα ζαχαρούχα ποτά συνδέονται με τα συμπτώματα άγχους

Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση βασίστηκαν σε δεδομένα ερευνών για τη μέτρηση τόσο της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών όσο και των συμπτωμάτων ψυχικής υγείας. Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να περιλαμβάνουν ανθρακούχα αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, χυμούς, ζαχαρούχο τσάι και καφέ, καθώς και γάλατα με γεύσεις.

Όλα τα ευρήματα έδειχναν προς την ίδια κατεύθυνση. Η υψηλότερη κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών συσχετίστηκε σταθερά με μεγαλύτερες αναφορές συμπτωμάτων άγχους στους εφήβους.

Η συσχέτιση δεν αποδεικνύει την αιτία

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι τα ζαχαρούχα ποτά προκαλούν άμεσα άγχος.

Είναι πιθανό οι έφηβοι που ήδη βιώνουν αυξημένο άγχος να καταναλώνουν περισσότερα ζαχαρούχα ποτά. Άλλες κοινές επιρροές, όπως οι οικογενειακές συνθήκες ή οι διαταραχές ύπνου, θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν τόσο στην αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης όσο και στα συμπτώματα άγχους.

«Ενώ μπορεί να μην είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο ποια είναι η άμεση αιτία, αυτή η μελέτη έχει εντοπίσει μια ανθυγιεινή σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και των αγχωδών διαταραχών στους νέους», δήλωσε η Δρ. Κέισι.

«Οι αγχώδεις διαταραχές στην εφηβεία έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, επομένως είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι συνήθειες του τρόπου ζωής που μπορούν να αλλάξουν για να μειωθεί ο κίνδυνος», κατέληξε.

Πηγή: iatropedia.gr