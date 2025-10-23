MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτό το κουλούρι – Αποσύρεται από τα ράφια

|
THESTIVAL TEAM

Στην ανάκληση μουστοκούλουρο προχωρά ο ΕΦΕΤ καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία κουμαρίνη και χαρακτηρίστηκε “μη ασφαλές”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

“Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΟ» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στo Άργος.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν”.

ΕΦΕΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μετανάστης παρενοχλούσε γυναίκες στο Λονδίνο – Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τους νόμους και γλίτωσε τη φυλακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Νετανιάχου μετά τη αντίδραση Βανς: “Προβοκάτσια της αντιπολίτευσης η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για τη Δυτική Όχθη”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 26 λεπτά πριν

ΑΑΔΕ: Δημιουργείται Μητρώο Αυτόματων Πωλητών – Πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη – Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο