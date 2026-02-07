Πέντε τρόποι να διαχειριστείς το έντονο κοινωνικό άγχος, σύμφωνα με ειδικούς

Το έντονο κοινωνικό άγχος είναι μια εμπειρία που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, συχνά σιωπηλά. Μπορεί να κάνει ακόμα και απλές κοινωνικές καταστάσεις, όπως μια συζήτηση, μια συνάντηση ή μια δημόσια εμφάνιση να μοιάζουν απειλητικές και εξαντλητικές.

Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, το κοινωνικό άγχος δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα, αλλά μια διαχειρίσιμη κατάσταση που μπορεί να βελτιωθεί με τις σωστές στρατηγικές και υποστήριξη. Παρακάτω παρουσιάζονται 5 αποτελεσματικοί τρόποι, βασισμένοι σε επιστημονικές προσεγγίσεις, που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του έντονου κοινωνικού άγχους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Το έντονο κοινωνικό άγχος είναι μια εμπειρία που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, συχνά σιωπηλά. Μπορεί να κάνει ακόμα και απλές κοινωνικές καταστάσεις, όπως μια συζήτηση, μια συνάντηση ή μια δημόσια εμφάνιση να μοιάζουν απειλητικές και εξαντλητικές.

Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, το κοινωνικό άγχος δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα, αλλά μια διαχειρίσιμη κατάσταση που μπορεί να βελτιωθεί με τις σωστές στρατηγικές και υποστήριξη. Παρακάτω παρουσιάζονται 5 αποτελεσματικοί τρόποι, βασισμένοι σε επιστημονικές προσεγγίσεις, που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του έντονου κοινωνικού άγχους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

5 τρόποι να διαχειριστείς το έντονο κοινωνικό άγχος, σύμφωνα με ειδικούς

Μείνε, ακόμα κι αν θέλεις να φύγεις

Ακόμα κι αν νιώθεις άβολα, προσπάθησε να μείνεις στη συζήτηση ή στη συνάντηση. Έτσι δείχνεις στον εαυτό σου ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και ότι μπορείς να αντέξεις λίγο άγχος. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις άγχος, δεν κρατάει για πάντα. Μίλα σε κάποιον

Αν νιώθεις άγχος, αντί να κλειστείς στον εαυτό σου, προσπάθησε να μιλήσεις με κάποιον γύρω σου. Αυτό σε βοηθάει να μην σκέφτεσαι μόνο τις αρνητικές σκέψεις για απόρριψη. Κάνε ένα διάλειμμα αν χρειάζεται

Αν νιώθεις πολύ άγχος, μπορείς να πας για λίγο έξω ή στην τουαλέτα για να ηρεμήσεις. Δοκίμασε βαθιές αναπνοές: εισπνέεις για 4 δευτερόλεπτα και εκπνέεις για 6. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κρύο νερό για να νιώσεις καλύτερα. Σκέψου τι σε φοβίζει και προσπάθησε να το αντιμετωπίσεις λίγο-λίγο. Αντικατάστησε τις αρνητικές σκέψεις με πιο θετικές

Αυτό λέγεται «γνωσιακή αναδόμηση», σύμφωνα με ψυχίατρο. Δηλαδή, να αμφισβητείς τις αγχώδεις σκέψεις και να τις αλλάζεις με πιο ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, αντί να σκέφτεσαι: «Η φωνή μου τρέμει και όλοι με κρίνουν», μπορείς να σκέφτεσαι: «Η φωνή μου τρέμει, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απασχολημένοι με τον εαυτό τους και δεν το προσέχουν». Θυμήσου τι μπορείς και τι δεν μπορείς να ελέγξεις

Ειδικός λέει ότι συνήθως νομίζουμε πως όλοι μας προσέχουν, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας σκέφτεται κυρίως τον εαυτό του. Ακόμα κι αν κάποιος σε κρίνει, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε το μυαλό των άλλων ούτε να ελέγχουμε τη γνώμη τους. Προσπάθησε να δεχτείς την αβεβαιότητα: ίσως σε κρίνουν, ίσως και όχι και συνέχισε αυτό που κάνεις.

Πηγή: ladylike.gr