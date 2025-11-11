Νέα βακτηριακή θεραπεία καταστρέφει τον καρκίνο χωρίς τη βοήθεια του ανοσοποιητικού

Η καινοτομία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ασφαλείς, χωρίς ανοσολογική αντίδραση θεραπείες κατά του καρκίνου.

Ομάδα ιαπώνων ερευνητών και επιστημόνων ανέπτυξε μια καινοτόμο θεραπεία για τον καρκίνο που λειτουργεί χωρίς να βασίζεται στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η νέα προσέγγιση χρησιμοποιεί μια μοναδική μικροβιακή συνεργασία γνωστή ως AUN, που αποτελεί τη βάση μιας ανοσοανεξάρτητης βακτηριακής θεραπείας.

Η ιδέα της βακτηριακής θεραπείας του καρκίνου χρονολογείται από το 1868, όταν ο γερμανός γιατρός Busch ανέφερε ότι ένας ασθενής με καρκίνο που είχε μολυνθεί σκόπιμα με βακτήρια παρουσίασε αργότερα ύφεση. Το 1893, ο δρ William Coley προχώρησε ένα βήμα περαιτέρω αυτή την ιδέα αναπτύσσοντας θεραπείες με βάση τα βακτήρια, ανοίγοντας το δρόμο για τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες, όπως οι αναστολείς σημείων ελέγχου και οι θεραπείες με CAR-T κύτταρα.

Αν και αυτές οι θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά τη φροντίδα των καρκινοπαθών, έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα: εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ανοσοποιητικό σύστημα. Για τους ασθενείς των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί από τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία, τέτοιες θεραπείες συχνά δεν είναι αποτελεσματικές.

Δύο βακτήρια σε τέλεια ισορροπία

Η νέα θεραπεία AUN ξεπερνά άμεσα αυτόν τον περιορισμό.

Αποτελείται από δύο φυσικά είδη βακτηρίων:

Το Proteus mirabilis (A-gyo), ένα βακτήριο που απαντάται φυσιολογικά στους όγκους, και

το Rhodopseudomonas palustris (UN-gyo), ένα φωτοσυνθετικό βακτήριο

Μαζί, τα βακτήρια αυτά δρουν αρμονικά για να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα τόσο σε ζωικά όσο και σε ανθρώπινα μοντέλα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι επιτυγχάνουν το στόχο τους ακόμη και όταν η ανοσολογική λειτουργία είναι εξασθενημένη.

Το AUN έχει δείξει ισχυρή συμβατότητα με τον ανθρώπινο οργανισμό και λίγες παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS), μιας δυνητικά επικίνδυνης ανοσολογικής αντίδρασης.

Πώς λειτουργεί ο συνδυασμός των δύο βακτηρίων για την εξάλειψη των όγκων

Η συνεργασία των δύο βακτηρίων επιτυγχάνει την αντικαρκινική της δράση μέσω μιας σειράς συντονισμένων μηχανισμών:

Στοχεύει με ακρίβεια και καταστρέφει τα αιμοφόρα αγγεία των όγκων και τα καρκινικά κύτταρα

Υποβάλλεται σε δομική μετατροπή του A-gyo (νηματοποίηση) που προκαλείται από μεταβολίτες ειδικούς για τον όγκο, η οποία ενισχύει την ικανότητά του να σκοτώνει καρκινικά κύτταρα

Προσαρμόζει την αναλογία βακτηρίων στο περιβάλλον του όγκου, μεταβαίνοντας από μια αρχική αναλογία περίπου 3:97 (A προς UN) σε περίπου 99:1, μεγιστοποιώντας τη θεραπευτική του δύναμη

Μειώνει την τοξικότητα και ελαχιστοποιεί τις παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών

Η αρμονία των αντιθέτων

Το βακτήριο UN-gyo ενεργοποιείται και δρα μόνο όταν συνδυάζεται με το A-gyo, λειτουργώντας ως ρυθμιστής που περιορίζει την επιβλαβή βακτηριακή δραστηριότητα, ενώ αυξάνει την ακρίβεια εξόντωσης του καρκίνου. Αυτή η αμοιβαία συνεργασία ενσαρκώνει την ιαπωνική έννοια του «AUN», που συμβολίζει την ισορροπία και την αρμονία μεταξύ των αντιθέτων. Είναι αυτή η λεπτή σχέση που δίνει στη θεραπεία τα εξαιρετικά της αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας αυτό που οι παραδοσιακές θεραπείες που εξαρτώνται από το ανοσοποιητικό σύστημα δεν μπορούσαν.

Επόμενο βήμα οι κλινικές μελέτες και μια νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου

Οι ερευνητές ευελπιστούν πως θα ξεκινήσουν κλινικές μελέτες μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος σηματοδοτεί μια στροφή για τους καρκινοπαθείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς θα μπορεί να είναι μία επιλογή για τις περιπτώσεις όπου οι συμβατικές ανοσοθεραπείες αποτυγχάνουν, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη μιας πραγματικά ανεξάρτητης από το ανοσοποιητικό θεραπείας του καρκίνου.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Nature Biomedical Engineering.

Πηγή: iatropedia.gr