ΕΟΦ: Ανακαλεί φάρμακο στο οποίο βρέθηκε “ξένο σώμα” στην συσκευασία του

THESTIVAL TEAM

Σε ακόμα μία ανάκληση προϊόντος προχώρησε ο ΕΟΦ, ο οποίος ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας 41015 του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, καθώς εντοπίστηκε ένα ξένο σώμα σε μία από τις συσκευασίες του φαρμάκου.

Εξαιτίας της απόφασης αυτής του ΕΟΦ, η εταιρεία Lavipharm Α.Ε. που είναι υπεύθυνη για το φάρμακο καλείται να ενημερώσει άμεσα τους καταναλωτές και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά της διαδικασίας ανάκλησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Αποφασίζουμε την ανάκληση της παρτίδας 41015, του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, δεδομένου ότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία αυτού.

Η εταιρεία LAVIPHARM Α.Ε. ,οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

Πηγή: iatrodepia.gr

ΕΟΦ Φάρμακο

