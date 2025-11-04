Έχασε τα μαλλιά της από το άγχος της δουλειάς – Η ιστορία μιας 23χρονης με γυροειδή αλωπεκία

Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια συγκεκριμένη αιτία τριχόπτωσης, όπου κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος επιτίθενται στους θύλακες των τριχών.

Μια νεαρή γυναίκα προτρέπει τους νέους να προσέχουν πάνω από όλα την υγεία τους, αφού το άγχος στην δουλειά της την οδήγησε στο να χάσει τα μαλλιά της και να διαγνωστεί με γυροειδή αλωπεκία.

Η Λόρεν Τζόνσον, 23 ετών, ασκούμενη κτηνίατρος από το Νιούκαστλ της Βρετανίας, παρατήρησε για πρώτη φορά ότι τα μαλλιά της άρχισαν να πέφτουν τον Μάιο του 2025, αλλά δεν έδωσε και πολύ σημασία — αποδίδοντας το στις ορμονικές αλλαγές.

Αλλά μόλις δύο μήνες αργότερα, όταν βρισκόταν σε διακοπές , η καλύτερή της φίλη παρατήρησε ότι έλειπε μια μεγάλη τούφα μαλλιών από τον αυχένα της.

«Είχα πιάσει τα βρεγμένα μαλλιά μου με ένα κλιπ και η φίλη μου με ρώτησε αν είχα ξυρίσει κατά λάθος το πίσω μέρος των μαλλιών μου στο ντους», περιγράφει η 23χρονη.

«Τα μαλλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, εκεί που υποτίθεται ότι οι τρίχες συναντούν το πίσω μέρος του λαιμού, είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά δεν είχα άλλα συμπτώματα εκείνη την εποχή ή πριν από αυτό», προσθέτει

Όταν συνειδητοποίησε ότι έχανε τα μαλλιά της έπαθε «πλήρες κλονισμό και κρίση άγχους», περιγράφει η ίδια.

Διάγνωση: Γυροειδής αλωπεκία

Όταν επέστρεψε, έκλεισε ραντεβού με τον γενικό ιατρό της, ο οποίος επιβεβαίωσε τις υποψίες της και τη διέγνωσε με αλωπεκία.

Πρόσθεσε ότι τόσο ο θείος όσο και η μητέρα της αντιμετώπιζαν προβλήματα τριχόπτωσης, ενώ και ο θείος της είχε διαγνωστεί με γυροειδή αλωπεκία στα είκοσί του χρόνια ως αποτέλεσμα του στρες στον χώρο εργασίας του.

Η μητέρα της, ωστόσο, πιστεύει ότι η φαλάκρα που είχε σχηματιστεί προκλήθηκε από μετάγγιση αίματος μετά τον τοκετό, κατά την οποία έχασε σημαντική ποσότητα σιδήρου.

«Εκτός από τη διάγνωση, δεν μου δόθηκε καμία βοήθεια από τον γενικό ιατρό: Καμία συμβουλευτική, καμία παραπομπή σε δερματολόγο και καμία μη επεμβατική θεραπευτική επιλογή. Δεν μου έδωσαν καν τίποτα να κάνω ή να χρησιμοποιήσω στο μεταξύ. Κατάφερα να πάρω παραπομπή για δερματολόγο μόνο για τον Νοέμβριο επειδή παραπονιόμουν για μήνες», εξηγεί η 23χρονη για το πως διαχειρίστηκε το θέμα μετά τη διάγνωση.

«Είμαι τώρα σε λίστα αναμονής, αλλά δεν αναμένεται να με δουν μέχρι τον επόμενο Αύγουστο», πρόσθεσε.

Η Τζόνσον φοράει περούκες για να καλύψει τα φαλακρά σημεία, κάτι που απαιτεί να ξυρίζει τακτικά το κεφάλι της.

Ενώ πλέον έχει αποδεχτεί την τριχόπτωση, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τα μαλλιά της να ξαναφυτρώσουν, με τη χρήση ελαίων και μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη διατροφή και την υγεία του εντέρου της.

Γυροειδής αλωπεκία

Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια αυτοάνοση πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί την τριχόπτωση. Μπορεί να επηρεάσει την τριχοφυΐα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος και μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία και βασική αιτία είναι συνήθως από στρες.

Επηρεάζει περίπου το 40% των γυναικών και το 30% των ανδρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους, με περίπου 1 στους 4.000 να αναπτύσσει γυροειδή αλωπεκία κάθε χρόνο.

Η πάθηση αυτή καθιστά επίσης τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις και μειώνει την ικανότητα ενός ατόμου να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός του.

Οι θύλακες των τριχών δεν καταστρέφονται αλλά παραμένουν αδρανείς, καθιστώντας δυνατή την αναγέννηση. Αν και δεν μπορεί να θεραπευτεί, αν πέσουν μόνο κάποια κομμάτια μαλλιών, υπάρχει περίπου 60 έως 80% πιθανότητα να ξαναφυτρώσουν μέσα σε ένα χρόνο.

Οι θεραπείες με στεροειδή μπορούν να συνταγογραφηθούν – είτε σε μορφή κρέμας, είτε ως ένεση στο τριχωτό της κεφαλής είτε ως χάπια – και είναι αποτελεσματικές σε έναν στους πέντε ασθενείς.

Ωστόσο, η μακροχρόνια λήψη στεροειδών χαπιών μπορεί να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων όπως ο διαβήτης τύπου 2, επομένως οι γιατροί συνιστούν στους ασθενείς να διακόπτουν τη λήψη τους μετά από έξι εβδομάδες. Επιπλέον, οι στεροειδείς κρέμες μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα και να προκαλέσουν οδυνηρές ημικρανίες.

Πηγή: iatropedia.gr