Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) η κλήρωση 3023 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 18, 20, 21 και Τζόκερ το 3.
Ένας τυχερός κέρδισε το ποσό του 1.056.568,57 ευρώ.
