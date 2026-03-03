MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 η κλήρωση 3035 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 3, 4, 27, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Τζόκερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη δύο θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Υπουργείο Άμυνας Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μακράς διαρκείας – Ακόμα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν

ΕΘΝΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα