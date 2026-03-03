Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 η κλήρωση 3035 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 3, 4, 27, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 11.
