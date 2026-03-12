Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 η κλήρωση 3039 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 6, 12, 23, 33, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 18.