Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 η κλήρωση 3039 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 6, 12, 23, 33, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 18.

Τζόκερ

