Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 (προς ανατολικά και προς δυτικά), με εκ περιτροπής αποκλεισμό μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

