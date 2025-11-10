Θεσσαλονίκη: Κλείνει από σήμερα και για έναν μήνα το μετρό – Ξεκινούν οι λεωφορειακές γραμμές Μ1 και 58Μ, τι πρέπει να ξέρετε

Χωρίς μετρό θα μείνει από σήμερα και για διάστημα ενός μήνα η Θεσσαλονίκη. Η διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση προς Καλαμαριά.

Η διακοπή λειτουργίας του μετρό θα είναι για έναν μήνα, από σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου. Όπως είχε ανακοινωθεί, η κανονική λειτουργία του Μετρό, με νέο διευρυμένο ωράριο, αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά από τις 11 Δεκεμβρίου και πλήρως από τις 21 Δεκεμβρίου 2025.

Σε ό,τι αφορά στο μετρό Θεσσαλονίκης, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών (μηνιαίων, τριμήνων ή εξαμήνων) θα λάβουν ισόχρονη επέκταση στη διάρκεια ισχύος τους, ώστε να μη χάσουν τις προπληρωμένες διαδρομές.

Νέες λεωφορειακές γραμμές και περισσότερα λεωφορεία σε τρεις γραμμές από σήμερα

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, για το διάστημα που δεν θα λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της αστικής συγκοινωνίας. Από σήμερα θα κυκλοφορούν στους δρόμους δύο νέες λεωφορειακές γραμμές ενώ άλλες τρεις θα ενισχυθούν με επιπλέον λεωφορεία. Ειδικότερα:

Επιπλέον λεωφορεία

Ο στόλος του ΟΑΣΘ ενισχύεται με 325 οχήματα σταθερής κυκλοφορίας, ενώ η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα δρομολογεί 182 οχήματα, με το σύνολο να ξεπερνά τα 500 λεωφορεία.

Νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1

Από σήμερα θα λειτουργεί η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1. Θα συνδέει τη Νέα Ελβετία με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τη διαδρομή του Μετρό. Θα εκτελεί το δρομολόγιο σε περίπου 30–35 λεπτά με συχνότητα ανά 7–10 λεπτά. Η διαδρομή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία της Μ1 είναι η εξής:

Μετάβαση: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην παράπλευρη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Επιστροφή: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μοναστηρίου, Εγνατία, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μιχ. Ψελλού, Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από 17 λεωφορεία, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή ενώ τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο τα δρομολόγια θα σταματούν στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Πύκνωση δρομολογίων

Ενίσχυση στις γραμμές 3Κ, 31, 39 με μέσο χρόνο διέλευσης 8–10 λεπτά (από 12–18 σήμερα).

3Κ, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

31,που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και

39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Νέα λεωφορειακή γραμμή 58Μ

Από σήμερα δημιουργείται μια ακόμα νέα λεωφορειακή γραμμή, η 58Μ, που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό ΜΕΤΡΟ Νέας Ελβετίας. Τα δρομολόγια της 58Μ θα εκτελούνται με τέσσερα λεωφορεία τα οποία θα διέρχονται από 52 στάσεις κατά την μετάβαση και την επιστροφή.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.