Θεσσαλονίκη: Έκτακτη διακοπή νερού – Σε ποια περιοχή

Φωτογραφία: Freepik
Έκτακτη διακοπή νερού σημειώνεται αυτή την ώρα σε πολύ γνωστές οδούς στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, χωρίς νερό έχει μείνει η περιοχή στην Σχολή Τυφλών. Πρόκειται για τις οδούς Μπότσαρη, Βασ. Όλγας και Αρχαιολογικού Μουσείου.

Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης έχει οριστεί στις 14:00.

Διακοπή νερού

