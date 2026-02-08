Θεσσαλονίκη: Έκτακτη διακοπή νερού – Σε ποια περιοχή

Έκτακτη διακοπή νερού σημειώνεται αυτή την ώρα σε πολύ γνωστές οδούς στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, χωρίς νερό έχει μείνει η περιοχή στην Σχολή Τυφλών. Πρόκειται για τις οδούς Μπότσαρη, Βασ. Όλγας και Αρχαιολογικού Μουσείου.

Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης έχει οριστεί στις 14:00.