Τέλος χρόνου για την υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Τι να προσέξετε

Μέχρι την Πέμπτη 16 Απριλίου μπορούν οι σχεδόν 1,5 εκατ. φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε έλεγχο και διορθώσεις των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την επομένη θα προχωρήσει κανονικά η οριστική υποβολή τους, ενώ από τις 17/4 και έως τις 15 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τα βασικά πεδία που κρύβουν «παγίδες», όπως για παράδειγμα τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και εν τέλει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα, πρέπει να ελεγχθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενοίκια ή άλλες αμοιβές, οι οποίες δεν αποκλείεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως ή να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού αγορών μέσω ηλεκτρονικών δαπανών μπορεί να αποτελεί παράγοντα αύξησης του φόρου που καλείται να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος.

Σε 8 δόσεις η πληρωμή του φόρου

Σε ότι αφορά την πληρωμή του φόρου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η οφειλή αποπληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του ποσού, το ποσοστό της έκπτωσης φτάνει στο 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου σε 3% εάν γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου.