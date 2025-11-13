MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα και αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 6.00 της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο της συμβολής της εξωτερικής Περιφερειακής Οδού με την ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ 5) έως τον ισόπεδο κόμβο της συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως ( ισόπεδος κόμβος Ι/Κ 13). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, επί των ερεισμάτων, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 ώρες πριν

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί η κοινωνία να ελπίζει σε έναν νέο προσανατολισμό των στεγαστικών πολιτικών

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: Παγίδα των Δημοκρατικών, μόνο οι ηλίθιοι Ρεπουμπλικανοί θα το πίστευαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι συναντήσεις Μπεκίρη – Παπαγεωργίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ζντοβτς μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: “Για αυτό έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες στα αποδυτήρια”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μητσοτάκης στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις: Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις