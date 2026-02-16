MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κεντρική Μακεδονία: Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχόπτωσης και κατολισθήσεων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνονται λόγω έντονης βροχόπτωσης, κατολισθήσεων και συγκέντρωσης υδάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️3 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάουσας-Κάτω Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Άλσος Αγίου Νικολάου έως τη διασταύρωση «Μπάρας» Σελίου,
▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Πιερία

▪️Ολυμπιακή ακτή (σε όλο το μήκος των οδών Αφροδίτης και Ποσειδώνος / πεζοδρόμοι καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),
▪️παραλία Κατερίνης (σε όλο το μήκος των οδών Λ. Στρατού, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Παύλου Μελά, καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),
▪️Λεπτοκαρυά, στην οδό Εμμανουήλ Αντωνιάδη και έως τις εκβολές του ρέματος «Ζηλλιάνα»
▪️Πλάκα Λιτοχώρου, σε ανώνυμη ασφάλτινη παραλιακή οδό (θέση «Εγκαταλελειμμένα»)

Χαλκιδική

▪️3 χιλιόμετρο παραλιακής οδού Νέας Καλλικράτειας-Ν. Ηράκλειας,
▪️παραλιακή οδό Καλυβών (οικισμός Μηκύβερνα),
▪️οικισμός Νησί της δημοτικής ενότητας Ορμύλιας,
▪️παραλιακή οδός Βατοπεδίου️ και
▪️1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου.

Βροχόπτωση Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Τασούλας: Η Άννα Ψαρούδα- Μπενάκη υπηρέτησε τη Δημοκρατία και ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Τηλεθέαση – Eurovision 2026: Σαρωτικός ο Εθνικός Τελικός – Άγγιξε το 40% στο δυναμικό κοινό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή η Άννα Ψαρούδα- Μπενάκη – Ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λίντσεϊ Βον: Ανυπομονώ για την στιγμή που θα σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 20 Φεβρουαρίου