Κεντρική Μακεδονία: Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχόπτωσης και κατολισθήσεων
Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνονται λόγω έντονης βροχόπτωσης, κατολισθήσεων και συγκέντρωσης υδάτων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
▪️3 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάουσας-Κάτω Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Άλσος Αγίου Νικολάου έως τη διασταύρωση «Μπάρας» Σελίου,
▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.
Πιερία
▪️Ολυμπιακή ακτή (σε όλο το μήκος των οδών Αφροδίτης και Ποσειδώνος / πεζοδρόμοι καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),
▪️παραλία Κατερίνης (σε όλο το μήκος των οδών Λ. Στρατού, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Παύλου Μελά, καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),
▪️Λεπτοκαρυά, στην οδό Εμμανουήλ Αντωνιάδη και έως τις εκβολές του ρέματος «Ζηλλιάνα»
▪️Πλάκα Λιτοχώρου, σε ανώνυμη ασφάλτινη παραλιακή οδό (θέση «Εγκαταλελειμμένα»)
Χαλκιδική
▪️3 χιλιόμετρο παραλιακής οδού Νέας Καλλικράτειας-Ν. Ηράκλειας,
▪️παραλιακή οδό Καλυβών (οικισμός Μηκύβερνα),
▪️οικισμός Νησί της δημοτικής ενότητας Ορμύλιας,
▪️παραλιακή οδός Βατοπεδίου️ και
▪️1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου.
