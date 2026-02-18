MENOY

Κεντρική Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνονται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την χώρα από χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️3 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάουσας-Κάτω Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Άλσος Αγίου Νικολάου έως τη διασταύρωση «Μπάρας» Σελίου
▪️σε ιρλανδική διάβαση μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και σε ιρλανδική διάβαση μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου

Κιλκίς

▪️επαρχιακή οδό Κιλκίς-Καρτερών, στο ύψος του δημοτικού διαμερίσματος Κάτω Ποταμιών
▪️επαρχιακή οδό Λειψυδρίου-Φαναρίου

Χαλκιδική

▪️3 χιλιόμετρο παραλιακής οδού Νέας Καλλικράτειας – Ν. Ηράκλειας
▪️παραλιακή οδό Καλυβών και παραλιακή οδό Βατοπεδίου️
▪️1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου
▪️σε ιρλανδική διάβαση στην τοπική κοινότητα Ολυμπιάδας

Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

