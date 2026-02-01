Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης – Πού χρειάζονται αλυσίδες

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας – Δασκίου

▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Κιλκίς

▪️από το 43 έως το 50 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.

Πιερία

▪️σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και

▪️σε ιρλανδική διάβαση ενός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).

Χαλκιδική

▪️στο 1 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς – Γοματίου,

▪️στο 1,5 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου – Δεβελικίου

▪️στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

▪️σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,

▪️από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,

▪️στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και

▪️στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

▪️στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και

▪️στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία

▪️από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου

