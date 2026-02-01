Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης – Πού χρειάζονται αλυσίδες
Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
▪️στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας – Δασκίου
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.
Κιλκίς
▪️από το 43 έως το 50 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.
Πιερία
▪️σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και
▪️σε ιρλανδική διάβαση ενός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).
Χαλκιδική
▪️στο 1 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς – Γοματίου,
▪️στο 1,5 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου – Δεβελικίου
▪️στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.
Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
▪️από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,
▪️από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,
▪️στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και
▪️στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων
Πέλλα
▪️στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και
▪️στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.
Πιερία
▪️από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου
