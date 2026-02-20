Καθαρά Δευτέρα: Πότε και πώς πληρώνονται ενόψει τριημέρου εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Οι συντάξεις Μαρτίου για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν νωρίτερα από την Καθαρά Δευτέρα (23.2.2026), με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 20 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή, αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς δικαιούχους των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι επίσημες ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων είναι οι εξής:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε φαίνονται οι συντάξεις στους λογαριασμούς

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Έτσι, όσοι πληρώονται στις 24 Φεβρουαρίου θα δουν τα χρήματα από το απόγευμα της 20ης Φεβρουαρίου (λόγω αργίας), ενώ όσοι πληρώνονται στις 26 Φεβρουαρίου θα τα δουν από το απόγευμα της 25ης Φεβρουαρίου.

Πως υπολογίζεται το μεροκάματο για τους εργαζόμενους

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των εργαζομένων την Καθαρά Δευτέρα 2026 έχουν δημοσιεύσει η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων, ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα:

1. Εάν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει να μην λειτουργήσει, οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

Μισθωτοί: Λαμβάνουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται να λάβουν το πλήρες ημερομίσθιό τους για τη συγκεκριμένη ημέρα.

2. Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει κανονικά

Εάν δεν αναγνωρίζεται ως αργία από την επιχείρηση και οι εργαζόμενοι δουλεύουν κανονικά, η αμοιβή υπολογίζεται ως εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσθετες προσαυξήσεις.

3. Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση

Στην περίπτωση που η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει εκτάκτως:

Μισθωτοί: Δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους.

Ημερομίσθιοι: Λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%.