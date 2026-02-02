MENOY

Κ. Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω χιονόπτωσης και βροχόπτωσης – Πού χρειάζονται αλυσίδες

|
THESTIVAL TEAM

Απαραίτητες είναι και σήμερα οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω χιονόπτωσης. Επίσης, σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην επαρχιακή οδό Σερρών – Λαϊλιά, από τη θέση Αϊτόπετρα έως το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά.

Παράλληλα, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης και
▪️από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου.

Πέλλα

▪️στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και
▪️στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Χαλκιδική

▪️από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη),

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας – Δάσκιου,
▪️στη δημοτική οδό από Παλατίτσια προς Κουλούρα,
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Κιλκίς

▪️στην επαρχιακή οδό Λειψυδρίου – Φαναρίου,
▪️στην επαρχιακή οδό Κιλκίς – Καρτερών, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακροποταμιάς και στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Ποταμιάς και
▪️στην επαρχιακή οδό Μανδρών – Γαλλικού.

Πιερία

▪️σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα).

Χαλκιδική

▪️στο 1 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων,
▪️στο 2 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μεταμόρφωσης – Μεταγκιτσίου,
▪️στο 1,5 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου – Δεβελικίου,
▪️στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου,
▪️στην οδό Αίγινας στην παραλία Νέων Πλαγίων,
▪️στο 2 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Ν. Ρόδων – Κομίτσας και
▪️σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Αντιολισθητικές αλυσίδες Κεντρική Μακεδονία

