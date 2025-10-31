MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία της δυτικής εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου θα γίνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αθήνα: Ένας νεκρός μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λένορμαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Βόλος: Νέα βίντεο από την φονική παράσυρση βρέφους το 2023 – “Είναι σαν να μας ρίχνουν συνέχεια αλάτι στην πληγή” λέει η γιαγιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Περιστέρι: Δράστες άνοιξαν και έκλεψαν αυτοκίνητο σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Σίκινος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημάρχου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Επίθεση Κασσελάκη σε Μπέο: Εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του