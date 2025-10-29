MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων για δύο ημέρες στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Σοφία Χατζηπαντελή πόζαρε με διχτυωτή ολόσωμη φόρμα και αναστάτωσε τους followers της στο Instagram – Δείτε τη φωτογραφία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά – Τον Νοέμβριο οι πληρωμές σε αγρότες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Φορολογικό νομοσχέδιο: Από 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS για τα νομικά πρόσωπα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο Ηλίθιος του Ντοστογιέφσκι” απόψε στο Θέατρο Αυλαία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε 51χρονο στον δρόμο – Αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα