Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων για δύο ημέρες στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τάσος Ξιαρχό για Ζόζεφιν: “Τουλάχιστον αυτή πληρώνει” – Το διπλό καρφί για τη Μαρίνα Σάττι
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα
- Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ – Συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με τη σημαία, λέει ο τυφλός σημαιοφόρος στο Αγρίνιο