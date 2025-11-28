MENOY

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Άρη Βελουχιώτη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:30.

Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Νοταρά και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Χαλκιδικής και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 14:00.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Κλαυθμώνος, Ακροπόλεως και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:30.

Διακοπές νερού Θεσσαλονίκη

