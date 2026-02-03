Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις Απόκριες και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τις προετοιμασίες για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ανά τη χώρα να εντείνονται.

Πολλοί προγραμματίζουν ήδη τις εξορμήσεις τους στους κορυφαίους αποκριάτικους προορισμούς όπως η Πάτρα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Νάουσα ή ο Τύρναβος, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου αναβιώνουν τα έθιμα της Αποκριάς. Περίοδος γλεντιού, ψυχαγωγίας και μεταμφιέσεων με πλούσια δρώμενα και φαντασμαγορικές παρελάσεις, οι Απόκριες δίνουν σε μικρούς και μεγάλους μία ευκαιρία απόδρασης από την καθημερινότητα.

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026

Η Τσικνοπέμπτη 2026 πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.

Πότε πέφτει φέτος η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία του έτους και φέτος θα πέσει τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.

Η επόμενη αργία, αυτή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Πότε ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα – Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά στις 6 Απριλίου, ενώ το Πάσχα θα εορταστεί φέτος στις 12 Απριλίου.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Ακολουθεί το ημερολόγιο με τις επόμενες αργίες του 2026: