MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις Απόκριες και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τις προετοιμασίες για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ανά τη χώρα να εντείνονται.

Πολλοί προγραμματίζουν ήδη τις εξορμήσεις τους στους κορυφαίους αποκριάτικους προορισμούς όπως η Πάτρα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Νάουσα ή ο Τύρναβος, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου αναβιώνουν τα έθιμα της Αποκριάς. Περίοδος γλεντιού, ψυχαγωγίας και μεταμφιέσεων με πλούσια δρώμενα και φαντασμαγορικές παρελάσεις, οι Απόκριες δίνουν σε μικρούς και μεγάλους μία ευκαιρία απόδρασης από την καθημερινότητα.

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026

Η Τσικνοπέμπτη 2026 πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.

Πότε πέφτει φέτος η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία του έτους και φέτος θα πέσει τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.

Η επόμενη αργία, αυτή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Πότε ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα – Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά στις 6 Απριλίου, ενώ το Πάσχα θα εορταστεί φέτος στις 12 Απριλίου.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Ακολουθεί το ημερολόγιο με τις επόμενες αργίες του 2026:

  • Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026
  • Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή)
  • Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 2025 (Δευτέρα – δεν είναι επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο)
  • Επέτειος του «Όχι» 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)
  • Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή)
  • Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2026 (Σάββατο)

Καθαρά Δευτέρα Τσικνοπέμπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Παπανώτα – Βουλγαράκη: Στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι, ας μην δίνουμε τροφή σε κάποιους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Αλλάζει έδρα ο τελικός λόγω έργων στο ΟΑΚΑ – Ποια είναι η επικρατέστερη επιλογή

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Όλοι οι αντίπαλοι είναι υπολογίσιμοι και δεν υποτιμάμε κανέναν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βόλος: Θρασύτατος ληστής σπάει τζαμαρία και εισβάλει σε καφετέρια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αγρίνιο: “Γιατί σκότωσες το παιδί μου;” φώναζε η μητέρα της Δώρας που δολοφονήθηκε – Η δίκη και η συγγνώμη του δράστη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κασσελάκης: Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Καρυστιανού