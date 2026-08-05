Διατροφικό στρες: Πώς το “τι θα φάμε σήμερα” κουράζει το μυαλό και 8 τρόποι για να γλιτώσουμε

Η καθημερινή οργάνωση των γευμάτων μπορεί να προκαλέσει «κόπωση αποφάσεων» και να κάνει πιο πιθανές τις πρόχειρες επιλογές. Μερικές απλές σταθερές μειώνουν την πίεση, χωρίς να μετατρέπουν τη διατροφή σε αυστηρό πρόγραμμα.

Το διατροφικό στρες δεν αφορά μόνο το τι τρώμε, αλλά και όλη τη διαδικασία που προηγείται ενός γεύματος. Από το πρωί έχουμε να σκεφτούμε τι θα μαγειρέψουμε, τι λείπει από το σπίτι, τι θα πάρουμε στη δουλειά, αν υπάρχει χρόνος για ψώνια και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων. Όταν όλα αυτά προστίθενται στις υπόλοιπες απαιτήσεις της ημέρας, ακόμη και η οργάνωση ενός απλού γεύματος, μπορεί να γίνει πηγή πραγματικής ψυχικής κούρασης.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο «κόπωση αποφάσεων» για να περιγράψουν αυτή τη δυσκολία, η οποία εμφανίζεται όταν καλούμαστε να επιλέγουμε ξανά και ξανά μέσα στην ίδια ημέρα. Δεν αποτελεί διαταραχή ούτε σημαίνει ότι ο εγκέφαλος «αδειάζει». Περιγράφει μια κατάσταση στην οποία ακόμη και μια απλή απόφαση, όπως το τι θα φάμε το βράδυ, αρχίζει να φαίνεται δυσανάλογα δύσκολη. Η επιστημονική βιβλιογραφία αναγνωρίζει την έννοια, αν και οι ακριβείς μηχανισμοί και οι συνέπειές της δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Όταν αυτή η συσσωρευμένη ψυχική κούραση αφορά ειδικά στο φαγητό, μπορεί να εκδηλωθεί ως διατροφικό στρες. Η δε πίεση γίνεται μεγαλύτερη, όταν προσπαθούμε ταυτόχρονα να τρώμε υγιεινά, να περιορίζουμε τα έξοδα και να καλύπτουμε τις διαφορετικές ανάγκες μιας οικογένειας. Έτσι, το μαγείρεμα συχνά αναβάλλεται και καταλήγουμε ευκολότερα στην παραγγελία ή σε ό,τι απαιτεί τον λιγότερο χρόνο και κόπο, αλλά ίσως πια δεν είναι κατάλληλο για την υγεία.

Η λύση δεν είναι ένα άκαμπτο πρόγραμμα. Είναι να περιορίσουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται να παίρνουμε από την αρχή κάθε ημέρας.

Διατροφικό στρες – Οκτώ τρόποι να γίνει ευκολότερη η καθημερινότητα

Σχεδιάστε τα βασικά γεύματα της εβδομάδας . Δεν χρειάζεται λεπτομερές μενού. Αρκούν λίγες σταθερές ιδέες για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

. Δεν χρειάζεται λεπτομερές μενού. Αρκούν λίγες σταθερές ιδέες για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Καθιερώστε θεματικές ημέρες . Μία ημέρα όσπρια, μία ψάρι και μία ζυμαρικά περιορίζουν τις επιλογές χωρίς να στερούν την ποικιλία.

. Μία ημέρα όσπρια, μία ψάρι και μία ζυμαρικά περιορίζουν τις επιλογές χωρίς να στερούν την ποικιλία. Ετοιμάστε από πριν ορισμένα υλικά . Ένα πλυμένο λαχανικό ή ένα έτοιμο γεύμα στο ψυγείο μπορεί να αποτρέψει μια βιαστική επιλογή.

. Ένα πλυμένο λαχανικό ή ένα έτοιμο γεύμα στο ψυγείο μπορεί να αποτρέψει μια βιαστική επιλογή. Κρατήστε μια σταθερή λίστα αγορών . Καταγράψτε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε συχνά και προσθέστε μόνο όσα λείπουν.

. Καταγράψτε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε συχνά και προσθέστε μόνο όσα λείπουν. Επιλέξτε δέκα εύκολα φαγητά . Επιστρέψτε σε αυτά τις ημέρες που δεν έχετε χρόνο ή διάθεση να σκεφτείτε κάτι καινούριο.

. Επιστρέψτε σε αυτά τις ημέρες που δεν έχετε χρόνο ή διάθεση να σκεφτείτε κάτι καινούριο. Έχετε βασικά τρόφιμα στην κουζίνα . Όσπρια, τόνος, ζυμαρικά ολικής άλεσης, ρύζι, κατεψυγμένα λαχανικά, γιαούρτι, ξηροί καρποί και ελαιόλαδο επιτρέπουν γρήγορους συνδυασμούς.

. Όσπρια, τόνος, ζυμαρικά ολικής άλεσης, ρύζι, κατεψυγμένα λαχανικά, γιαούρτι, ξηροί καρποί και ελαιόλαδο επιτρέπουν γρήγορους συνδυασμούς. Προβλέψτε τις δύσκολες ώρες . Ετοιμάστε απλές εναλλακτικές για τις στιγμές που συνήθως αναζητάτε γλυκό, αλμυρό σνακ ή αναψυκτικό.

. Ετοιμάστε απλές εναλλακτικές για τις στιγμές που συνήθως αναζητάτε γλυκό, αλμυρό σνακ ή αναψυκτικό. Αφήστε χώρο για απόλαυση. Ο προγραμματισμός έχει αξία όταν κάνει τη ζωή ευκολότερη, όχι όταν μετατρέπει κάθε γεύμα σε δοκιμασία

Λιγότερες αποφάσεις, πιο ήρεμη σχέση με το φαγητό

Οι σταθερές επιλογές δεν σημαίνουν ότι θα τρώμε πάντα τα ίδια. Δημιουργούν έναν βασικό κορμό, πάνω στον οποίο μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές ανάλογα με τον χρόνο, την εποχή και τη διάθεσή μας.

Το ζητούμενο δεν είναι να ελέγχουμε κάθε μπουκιά, αλλά να μειώσουμε τις περιττές αποφάσεις. Όταν οι βασικές επιλογές είναι ήδη οργανωμένες, γίνεται ευκολότερο να τρώμε πιο ήρεμα, να αποφεύγουμε τις βιαστικές λύσεις και να διατηρούμε μια πιο σταθερή σχέση με το φαγητό.

Πηγή: iatropedia.gr