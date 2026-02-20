Ο θρησκευτικός και πολιτιστικός τουρισμός στο επίκεντρο της προβολής της Κ. Μακεδονίας στο Βουκουρέστι

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR, στο Βουκουρέστι, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Η συμμετοχή αυτή υπογράμμισε το γεγονός ότι η Ρουμανία αποτελεί μια εδραιωμένη και ώριμη αγορά για την περιοχή, με τους Ρουμάνους ταξιδιώτες να δείχνουν σταθερή εμπιστοσύνη στο τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τις διακοπές τους.

Παράλληλα με το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», προωθήθηκαν στοχευμένα ο θρησκευτικός – προσκυνηματικός και ο πολιτιστικός τουρισμός, όπως επίσης η τοπική γαστρονομία, τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική στη ρουμανική αγορά. Οι κοινές παραδόσεις, σε συνδυασμό με την ποιότητα των προϊόντων της μακεδονικής γης, αναδεικνύουν την Κεντρική Μακεδονία ως έναν προορισμό που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (all-year-round destination).

Οι Ρουμάνοι γνωρίζουν την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελούν βασικό πυρήνα επισκεπτών για τη Χαλκιδική, την Ολυμπιακή Ριβιέρα (Πιερία) αλλά και για τις περιοχές του Στρυμονικού κόλπου. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενους επισκέπτες (repeaters), οι οποίοι πλέον δεν αρκούνται στα γνωστά σημεία, αλλά αναζητούν ενεργά να ανακαλύψουν νέους, εναλλακτικούς προορισμούς εντός της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου ανέφερε: «Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τους δεσμούς μας με τη σημαντική αγορά της Ρουμανίας. Με την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν, η πρόσβαση των Ρουμάνων επισκεπτών γίνεται πλέον χωρίς καθυστερήσεις στα σύνορα. Εκτός από την οδική σύνδεση με τη Ρουμανία, φέτος υπάρχει και μια σημαντική εξέλιξη: Η απευθείας αεροπορική σύνδεση κατά τη θερινή περίοδο με την Τιμισοάρα και το Ιάσιο θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επισκέπτες από τη Δυτική και Βόρεια Ρουμανία να βρεθούν στην περιοχή μας σε ελάχιστο χρόνο».