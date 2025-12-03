MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο φωτιστής που υπηρέτησε το ΚΘΒΕ για 24 χρόνια

|
THESTIVAL TEAM

Έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Φρούσσος που από το 2001 εργαζόταν στο τμήμα ηλεκτρολόγων – φωτιστών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη ένα από τα δικά του παιδιά, τον Στάθη Φρούσσο, έναν άψογο άνθρωπο και συνάδελφο, έναν άνθρωπο βαθιάς καλλιέργειας, ευγένειας και ήθους, που υπηρέτησε με αφοσίωση το Θέατρο.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ηλεκτρολόγος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και από το 2001 εργαζόταν στο τμήμα ηλεκτρολόγων – φωτιστών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είχε συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες και ξένους φωτιστές, καθώς και με σημαντικούς σκηνοθέτες.

Παραγωγές που συνεργάστηκε ως βοηθός φωτιστή:

Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται / 17-04-2013
Η δολοφονία του Μαρά / 19-11-2021
Βαβυλωνία / 23-10-2021

Το ΚΘΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλους όσους τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης και ώρα 14.00

Θεσσαλονίκη ΚΘΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λούτσα: Χρήση κοκαΐνης είχε κάνει ο 29χρονος που σκότωσε τον 24χρονο – Είχε πιει και αλκοόλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

“Hack the scam”: Ανοιχτή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις ηλεκτρονικές απάτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα και σανό – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ηρακλής: Ο Γιώργος Δεληζήσης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση των ταξί την Τετάρτη – Πορεία προς Μάλγαρα μαζί με τους αγρότες