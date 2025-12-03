Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο φωτιστής που υπηρέτησε το ΚΘΒΕ για 24 χρόνια

Έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Φρούσσος που από το 2001 εργαζόταν στο τμήμα ηλεκτρολόγων – φωτιστών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη ένα από τα δικά του παιδιά, τον Στάθη Φρούσσο, έναν άψογο άνθρωπο και συνάδελφο, έναν άνθρωπο βαθιάς καλλιέργειας, ευγένειας και ήθους, που υπηρέτησε με αφοσίωση το Θέατρο.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ηλεκτρολόγος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και από το 2001 εργαζόταν στο τμήμα ηλεκτρολόγων – φωτιστών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είχε συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες και ξένους φωτιστές, καθώς και με σημαντικούς σκηνοθέτες.

Παραγωγές που συνεργάστηκε ως βοηθός φωτιστή:

Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται / 17-04-2013

Η δολοφονία του Μαρά / 19-11-2021

Βαβυλωνία / 23-10-2021



Το ΚΘΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλους όσους τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης και ώρα 14.00