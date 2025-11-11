Ζαχαράκη: Αλλάζει η διαχείριση των κενών στην εκπαίδευση – Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των αναγκών

Δομικές αλλαγές στη διαχείριση των κενών στα σχολεία, φέρνει το υπ. Παιδείας, όπως δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η αρμόδια υπουργός ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως έρχεται κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την πρόσληψη 8.000 ατόμων, ενώ παράλληλα, μέσα στην άνοιξη ανοίγει πλατφόρμα όπου θα καταγράφονται τα κενά που υπάρχουν, ώστε να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό.

«Φέτος, τον Αύγουστο, διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στις δυο φάσεις 37.000 αναπληρωτές, και ακολουθεί η 3η φάση όπου θα γίνουν επιπλέον 8.000 περίπου προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία. Το στοίχημα είναι να καλύπτουμε τα κενά, όμως θέλουμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη προγραμματισμού, διαφάνειας και ποιότητας στην εκπαίδευση», σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Για την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και πρόβλεψης των εκπαιδευτικών κενών, EDU-Plan, έιπε πως αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026.

«Η πλατφόρμα θα λαμβάνει υπόψη οργανικότητες, λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικά δεδομένα, καθώς και τα χαρακτηριστικά μικρών και μεγάλων σχολικών μονάδων. Στόχος είναι να έχουμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα, ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε εγκαίρως και με ακρίβεια», υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στην κάλυψη των δυσπρόσιτων περιοχών με εκπαιδευτικούς, η υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019 είχε θεσμοθετηθεί η διπλή μοριοδότηση για όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένα σχολεία, ενώ ενισχύονται οι δράσεις για παροχή στέγασης στους εκπαιδευτικούς.

«Σε συνεργασία με Δήμους, ιδιώτες και τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, εξασφαλίζουμε λύσεις στέγασης με αξιοποίηση δημοτικών και στρατιωτικών κατοικιών, καθώς και μέσω φορολογικών κινήτρων για όσους νοικιάζουν κατοικίες σε αναπληρωτές», ανέφερε.

Παράλληλα, προχωρά και νέο επίδομα μετακίνησης και στέγασης, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ύψους έως και 150 ευρώ μηνιαίως για αναπληρωτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Ταυτόχρονα η υπουργός αναφέρθηκε και στην έναρξη του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του ChatGPT προς όφελος της διδασκαλίας, σε συνεργασία με την OpenAI και χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.

«Δεν υπάρχει διαζευκτικό στην εκπαίδευση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοινώσαμε την εισαγωγή του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία. Σήμερα, βάζουμε και μια επιπλέον επιλογή για τα παιδιά, της δημιουργικής απασχόλησης. Αυτό είναι το νόημα της παρέμβασης αυτής, η οποία πιστεύω ότι είναι και πολύ σωστή. Πιστεύω σε μια «βεντάλια» εμπειριών για τα παιδιά. Πιστεύω σε μια τάξη η οποία έχει μέσα και τον διαδραστικό πίνακα, και το 3D printer αλλά και τη γωνία με τις χειροτεχνίες και την πολιτιστική μας παράδοση. Στόχος μας, μεταξύ άλλων, είναι και η ενίσχυση της δημιουργικής φαντασίας, της επιμονής και της παρατηρητικότητας στους παιδιά» τόνισε.