Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: Ήμουν με την 12χρονη κόρη μου, η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την επίθεση βίας που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του από κουκουλοφόρους στην Κρήτη με την τοξικότητα του πολιτικού λόγου και την ατεκμηρίωτη προσωπική στοχοποίηση συνδύασε ο Μάκης Βορίδης κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με το περιστατικό είπε: «ήδη έχουν υπάρξει 6 συλλήψεις και προκύπτει ότι οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν την επίθεση προέρχονται από τον αναρχικό, αντιεξουσιαστικό χώρο και την άκρα αριστερά. Εγώ δεν είμαι άμαθος από αυτά. Όλη την ζωή μου την έχω περάσει ευρισκόμενος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν θυμάμαι σε πόσες ομιλίες μου έχουν γίνει αντιδιαδηλώσεις. Την βία της άκρας αριστεράς την ξέρω» για να προσθέσει ωστόσο ότι η επίθεση στην Κρήτη «έχει μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση. Δεν ήταν ομιλία. Ήταν ιδιωτική στιγμή. Πολύ μεγάλη η ποιοτική αναβάθμιση. Και δεν ήταν μια προσωπική στιγμή με τον Μακάριο Λαζαρίδη σε μια ταβέρνα. Ήμουν με την οικογένειά μου και φιλικά ζευγάρια σε ένα εστιατόριο με άλλες οικογένειες και παιδιά. Εκσφενδόνιζαν αντικείμενα, ποτήρια, καρέκλες, μπουκάλια εκτός από αυγά. Με την κόρη μου 12 χρονών εκεί. Το λέω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να περιχαρακώσουμε όρια».

Ο κ. Βορίδης σημείωσε, σύμφωνα με το protothema.gr ότι από την αντιπολίτευση μόνο το ΠΑΣΟΚ «έβγαλε μισή ανακοίνωση με μισή καρδιά».

«Επιστρέψτε μου όμως ένα μικρό σχόλιο: Η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο δεν είναι δωρεάν. Η τοξικότητα και μάλιστα η αδικαιολόγητη έχει συνέπειες. Έχουμε ευθύνη να στεκόμαστε στην κοινωνία και να εξηγούμε ότι δεν είμαστε εδώ εχθροί που θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις αλλά εκπροσωπούμε τους πολίτες και δεν έχουμε κανένα λόγο να αλληλοσκοτωνόμαστε. Από μια τέτοια στρατηγική κέρδος δεν θα έχουμε. Η ένταση της ρητορικής μας αντιπαράθεσης – δεν το λέω για να κατευνάσω – είμαι υπέρ της ιδεολογικής αντιπαράθεσης αλλά προσωπική στοχοποίηση δεν έχω κάνει σε κανένα. Οι αντιθέσεις μου είναι ιδεολογικές. Δεν θα απαξιώσω ή στοχοποιήσω τον συνάλδελφό μου. Το λέω γιατί έχει συνέπειες για το επίπεδο της πολιτική μας ζωής. Εγώ μαθημένος και συνηθισμένος είμαι. Το να επιβάλλεται και στην οικογένεια μια τέτοια συνθήκη επιτρέψτε μου να πω ότι παραπάει» είπε.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ψήγμα εμπλοκής μου

«Καμία εμπλοκή μου και κανένα στοιχείο εναντίον μου δεν υπάρχει», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το διάστημα από Ιούνιο 2019 μέχρι Ιανουάριο 2021.

Κατά την πολύωρη κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για «προσωπική στοχοποίηση του από την αντιπολίτευση, η οποία επενδύει σε κάτι που δεν υπάρχει».

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «απολύτως νόμιμο και επιβαλλόμενο το «συμφωνώ» που υπέγραψε με την τεχνική λύση, για την κατανομή των βοσκότοπων, τονίζοντας ότι εφαρμοζόταν από το 2015 ως μεταβατική λύση για την ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, το 2025.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Βορίδης για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, απορρίπτοντας όλους τους ισχυρισμούς του για τους λόγους αποπομπής του από τον Οργανισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τις συνομιλίες των επισυνδέσεων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε συνομιλία είτε με τον Γιώργο Ξυλούρη είτε με άλλους εμπλεκόμενους, -«μπιζιμπόντηδες» τους χαρακτήρισε- ούτε ποτέ ζήτησε αποδέσμευση οποιουδήποτε ΑΦΜ ούτε και ενημερώθηκε.

«Ενάμιση χρόνο υπουργικής θητείας , δεν έχω καμία συνομιλία με κανέναν και ποτέ δεν συνάντησα κανέναν και δεν υπάρχει καμία εμπλοκή δική μου ούτε το παραμικρό στοιχείο εναντίον μου. Τίποτα στη δικογραφία δεν υπάρχει» ανέφερε ο κ. Βορίδης.

-Ποιος είναι ο Μάκης που αναφέρεται στις επισυνδέσεις; Γνωρίζετε; ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

«Είναι συζητήσεις και ιστορίες που λένε κάποιοι μεταξύ τους και που τίποτα δεν προκύπτει. Η προσέγγιση που γίνεται είναι ωραίο για να βγει κάτι σε κανάλι. Παίρνω 45.000 σταυρούς μιλάω με χιλιάδες ανθρώπους λέτε να ζητάω το ποινικό τους μητρώο; Στις επαφές μου έχω 6000 άτομα.

-Στις επισυνδέσεις καταγράφονται διάφορες επίμαχες συνομιλίες εμπλεκομένων. Εσείς γνωρίζετε τον κ. Ξυλούρη και ποιος είναι ο Μάκης; τον ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.