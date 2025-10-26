Μάκης Βορίδης: Αποκαλυπτικό βίντεο από το σημείο της επίθεσης – “Κρανίου τόπος” το κατάστημα

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η επίθεση που δέχθηκε χθες (25/10) ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος βρισκόταν στο νησί ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Στον βουλευτή, που βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του, επιτέθηκε ομάδα άνω των 30 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πετώντας αυγά, αντικείμενα και φωνάζοντας συνθήματα.

Ο Μάκης Βορίδης και η οικογένειά του μπορεί να κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια, ο ευρύτερος χώρος του εστιατορίου ωστόσο δεν έμεινε ανέγγιχτος. «Είδα πως πέταξαν μπουκάλια, καρέκλες, αντικείμενα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφριά ένα με 2 άτομα», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Οι φθορές αποτυπώνονται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Βίντεο από το flashnews.gr:

Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 άτομα έχουν προσαχθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν εμπλοκή στο συμβάν. Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται ώστε να εντοπιστούν οι δράστες, ιδιαίτερα εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

«Δε σεβάστηκαν ούτε τη 12χρονη κόρη μου»

Σε ανάρτηση που έκανε αργότερα στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην υπουργός κατήγγειλε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τους δράστες «χούλιγκαν της αριστεράς» και έστειλε το μήνυμα πως τέτοιες ενέργειες δεν τον φοβίζουν. Τόνισε μάλιστα ότι δε σεβάστηκαν ούτε τη 12χρονη κόρη του, η οποία είδε τον πατέρα της να στοχοποιείται.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», έγραψε χαρακτηριστικά.